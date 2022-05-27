Отмена государственного регулирования цен начинает давать результат. Так, за последние дни на Закарпатье улучшилась ситуация с топливом.

Топливо есть почти на всех автозаправках, а если заканчивается – его относительно быстро подвозят.

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Бензин марки А-95 продается по 51 грн/литр. Дизель – по 57 грн. Правда, 92-го бензина маловато. Он только на некоторых АЗС и за него просят 49 грн за литр. Водители теперь не тратят время на очереди и отмечают, что топливо подорожало, но качество его лучше.

“У нас ситуация хорошая, особенно в Ужгороде. Потому что топливо из Европы привозят. Европа же близко. Топливо на заправках постоянно есть”, – говорит Виктор, водитель из Ужгорода.

Местные операторы значительно увеличили поставки топлива на Закарпатье. Завозят его из Европы – заключили договоры с компаниями из Словакии и Австрии.

До войны из соседних стран импортировали всего 5% от общей потребности нефтепродуктов. На данный момент обеспечивают область третью необходимого топлива. Остальное поставляют общенациональные сети.