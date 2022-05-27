В Венгрии топливо дешевле, чем в других странах ЕС. Поэтому автомобилисты из соседних стран ездили туда заправляться. Однако сейчас такую возможность ликвидировали.

Венгерские власти приняли запретительные меры для иностранцев, которые хотят заправлять автомашины на АЗС на территории страны, сообщает сербский телеканал РТС.

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"Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС разрешат владельцам автомобилей только с венгерскими номерами", – сообщает РТС.

Власти Венгрии объяснили это мероприятие тем, что в стране стал процветать "бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойные поставки".

Кроме того, бензиновый туризм является злоупотреблением ценовой политикой в ​​Венгрии, поскольку цены на бензин в стране сейчас заморожены, напоминает телеканал.

Как сообщалось, Венгрия продолжает блокировать принятие эмбарго против российской нефти в рамках шестого пакета санкций ЕС против РФ в ответ на агрессию в Украине. Собеседники Bloomberg утверждают, что позиция Будапешта в этом вопросе ужесточается, несмотря на попытки Еврокомиссии найти компромисс, в частности отложить введение эмбарго для Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а для Чехии – до июня того же года.