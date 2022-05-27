Официальный опрос в Греции показал, что высокие цены заставляют людей сокращать расходы даже на самое необходимое.

Они покупают меньшее количество продуктов, не пользуются автомобилями и даже сокращают потребление электроэнергии, сообщает BNR.

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Резкое падение оборота наблюдается в торговле одеждой и обувью, причем 67% греков больше не покупают новую одежду. Высокие цены на бензин привели к сокращению оборота на автозаправочных станциях более чем на 30%, 54% греков отказываются пользоваться собственными автомобилями. 53% респондентов сообщают, что сокращают потребление электроэнергии.

В случае с продуктами питания, то ограничения привели к 35% снижению оборота в магазинах, поскольку покупатели теперь приобретают гораздо в меньших объемах и более дешевые продукты.