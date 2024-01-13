Мороз сильно впливає не тільки на старий автомобільний акумулятор, але і на ряд речей, які ви можете перевозити в машині та просто залишати їх там на морозну ніч.

Сувора зима означає для автомобілістів, крім підвищених вимог до акумулятора автомобіля та інших деталей, необхідність думати про те, що вони можуть залишити в машині на ніч, а що ні. Є деякі речі, які можуть завдати серйозної шкоди від низьких температур або навіть пошкодити салон автомобіля.

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Напої

Очевидно, що напій у пляшці замерзне, але у випадку з газованими напоями ризик посилюється вуглекислим газом. Мова йде не тільки про розрив пляшки, який може статися, якщо льоду нікуди розширюватися, коли він замерзає. Своїм розширенням він стискає газ, за допомогою якого газується напій, і той може просто вибухнути.

Це стосується і пива, вміст алкоголю в якому недостатньо великий, щоб витримати напій в нинішні морози. Пиво замерзає при -3 °C, вино зберігається лише трохи менше, -6 °C. Звичайно, міцні спиртні напої безпечні, етанол замерзає при -114°C, а це означає, що 40% розчин етанолу може витримувати температуру до -27°C у рідкому вигляді.

Харчі

Консерви зазвичай знаходяться в якомусь соусі або розсолі, який може порвати банку, коли вона замерзне, так само, як пляшка з безалкогольним напоєм. Тріснута банка влаштує безлад в машині, а також в їжу можуть потрапити бактерії і цвіль. Але якщо упаковка не порушена, вміст після розморожування має бути нормально їстівним.

Аналогічно і з яйцями, але ви додаєте той факт, що жовток, який пройшов заморожування, густіє і не змішується з білком так, як слід, що є проблемою при приготуванні омлету. Однак зварити нетріснуте яйце круто можна і в звичайному режимі.

Ліки

Деякі ліки або вакцини повинні зберігатися при низьких температурах, і їм буде шкодити температура вище нуля, але для інших все навпаки, наприклад, інсулін. На упаковці зазвичай написана температура зберігання, якої необхідно дотримуватися, щоб гарантувати ефективність і безпеку ліків.

Музичні інструменти

Усадка твердих матеріалів на морозі може призвести до розтріскування гітари або скрипки. У кращому випадку вони просто втратять вигляд, у гіршому – вийдуть з ладу.

Аерозолі

Багато водіїв, особливо ті, хто їздить на старих автомобілях, завжди мають у своєму автомобілі інструменти та спреї. Однак аерозолі в банках можуть призвести до того, що їх упаковка трісне або вибухне при заморожуванні.