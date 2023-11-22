Похолодання в Україні набирає обертів. Окрім першого снігу, цього тижня стовпчики термометрів можуть опуститися до 14 градусів морозу.

Морози та перший сніг щороку випробовують нерви автомобілістів на міцність. У народі цей період називають «днем жерстяника» через масову кількість аварій. В перший снігопад трапляється надзвичайно висока кількість ДТП. То ж що робити автомобілісту, коли випадає перший сніг?

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Уникайте поїздок

Перше, що треба розуміти – не всі автомобілісти готові до зими. Перевзування у зимові шини, заміна рідини омивача на зимову, щітка та скребок для льоду у багажнику – це необхідний мінімум робіт для підготовки експлуатації авто в зимовий період. Але, на жаль, багато хто з колег по трафіку не виконує навіть перший пункт цього короткого списку.

Нова зимова шина Continental WinterContact TS 870 має покращене зчеплення на снігу, під час вологої погоди та відмінну керованість на сухих дорогах. Окрім того, ця модель у порівнянні з попередником забезпечує на 10% більший пробіг та двовідсоткове зниження опору коченню. Рекламна інформація

Отже, найкращим рішенням для першого снігопаду буде відмова від поїздок. Слідкуйте з прогнозом погоди та спробуйте спланувати свій графік таким чином, щоб не виїжджати на дороги у цей час. Якщо це неможливо – заплануйте більше часу на простої у заторах, які неминуче виникають під час першого снігу. Також бажано мати у баку запас пального, адже простої тривалістю більше кількох годин цілком можливі. Особливі ризики у дальній дорозі – іноді трапляються випадки, коли доводиться навіть ночувати в машині, і до цього треба бути готовим.

Тренуйтесь

За літній період навички зимового водіння забуваються. Досвідчені водії, аби освіжити «м’язову пам’ять», використовують вільні майданчики (наприклад парковку супермаркету у вечірній час), аби згадати, як автомобіль себе поводить на слизькій дорозі. Кількох кіл зі заносами та зносами буде достатньо, щоб освіжити прийоми водіння на снігу та льоду. Звісно, перед такими вправами потрібно впевнитись, що це безпечно і не призведе до ДТП.

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Якщо ж досвіду замало, варто найняти професійного інструктора з водіння. Вартість його послуг не така вже й висока, якщо порівнювати її з ціною відновлення автомобіля навіть після дрібного ДТП. У крайньому разі, можна попросити когось зі знайомих, у кого більше стажу, провести інструктаж та потренуватись з вами.

Дорожня тактика

Досвідчені водії не лише добре готують автомобіль до зими, але й змінюють свою манеру водіння, коли дорога стає слизькою. Перше що потрібно робити – знизити швидкість пересування. Друге – збільшити дистанцію до машин, що рухаються попереду. Третє – частіше дивитись у дзеркало заднього огляду, якщо водій позаду тримає замалу дистанцію, його краще пропустити вперед. Четверте – збільшить бокові інтервали. Якщо автомобіль у сусідній смузі вас випереджає, за можливості, дайте йому більше місця. Якщо випереджаєте ви – візьміть інтервал з запасом.

Висновки

Перший сніг – мабуть, найскладніший період для будь-якого автомобіліста. Тож найкращим рішенням буде відмова від поїздки. Якщо їхати все ж необхідно – варто бути готовим до складних сценаріїв.