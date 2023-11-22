Похолодание в Украине набирает обороты. Кроме первого снега, на этой неделе столбики термометров могут опуститься до 14 градусов мороза.

Морозы и первый снег ежегодно испытывают нервы автомобилистов на прочность. В народе этот период называют "днем жестянщика" из-за массового количества аварий. В первый снегопад случается чрезвычайно высокое количество ДТП. Так что же делать автомобилисту, когда выпадает первый снег?

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Избегайте поездок

Первое, что надо понимать – не все автомобилисты готовы к зиме. Переобувка в зимние шины, замена жидкости омывателя на зимнюю, щетка и скребок для льда в багажнике – это необходимый минимум работ для подготовки эксплуатации автомобиля в зимний период. Но, к сожалению, многие из коллег по трафику не выполняют даже первый пункт этого короткого списка.

Новая зимняя шина Continental WinterContact TS 870 имеет улучшенное сцепление на снегу, во время влажной погоды и отличную управляемость на сухих дорогах. Кроме того, эта модель по сравнению с предшественником обеспечивает на 10% больший пробег и двухпроцентное снижение сопротивления качению. Рекламная информация

Итак, лучшим решением для первого снегопада будет отказ от поездок. Следите с прогнозом погоды и попробуйте спланировать свой график таким образом, чтобы не выезжать на дороги в это время. Если это невозможно – запланируйте больше времени на простои в пробках, которые неизбежно возникают во время первого снега. Также желательно иметь в баке запас горючего, ведь простои продолжительностью более нескольких часов вполне возможны. Особые риски в дальней дороге – иногда бывают случаи, когда приходится даже ночевать в машине, и к этому надо быть готовым.

Тренируйтесь

За летний период навыки зимнего вождения забываются. Опытные водители, чтобы освежить "мышечную память", используют свободные площадки (например парковку супермаркета в вечернее время), чтобы вспомнить, как автомобиль себя ведет на скользкой дороге. Нескольких кругов с заносами и сносами будет достаточно, чтобы освежить приемы вождения на снегу и льду. Конечно, перед такими упражнениями нужно убедиться, что это безопасно и не приведет к ДТП.

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Если же опыта мало, стоит нанять профессионального инструктора по вождению. Стоимость его услуг не так уж и высока, если сравнивать ее с ценой восстановления автомобиля даже после мелкого ДТП. В крайнем случае, можно попросить кого-то из знакомых, у кого больше стажа, провести инструктаж и потренироваться с вами.

Дорожная тактика на дороге

Опытные водители не только хорошо готовят автомобиль к зиме, но и меняют свою манеру вождения, когда дорога становится скользкой. Первое, что нужно делать – снизить скорость передвижения. Второе – увеличить дистанцию до машин, движущихся впереди. Третье – чаще смотреть в зеркало заднего вида, если водитель сзади держит слишком малую дистанцию, его лучше пропустить вперед. Четвертое – увеличит боковые интервалы. Если автомобиль в соседней полосе вас опережает, по возможности, дайте ему больше места. Если опережаете вы – возьмите интервал с запасом.

Выводы

Первый снег – пожалуй, самый сложный период для любого автомобилиста. Поэтому лучшим решением будет отказ от поездки. Если ехать все же необходимо – стоит быть готовым к сложным сценариям.