Подобные гримасы зимы случаются в Украине все чаще: температура то ли ноль, то ли плюс, то ли минус, и с осадками такое же недоразумение. На самом деле для автомобилиста страшен не столько сам снег с дождем, сколько его последствия. Что делать, чтобы пережить такую погоду без проблем?

Конечно, мы надеемся, что ваша машина в техническом плане готова к зиме: имеет новые стеклоочистители, заправлена морозостойкой жидкостью омывателя и обута в зимнюю резину. Если да, то вам остается просто узнать от опытных экспертов, какие скрытые риски может нести водителю зимний микс осадков и приготовиться к встрече с ним.

Снег с дождем ближе к ночи может превратиться в мокрый снег с легким морозцем. В такую погоду следует как можно меньше передвигаться по дорогам.

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Видимость

Это первое, что обращает на себя внимание, хотя на самом деле это – не самый опасный момент. Мокрый снег может залепить окна, но благодаря воде, держится он на стекле слабо и быстро сползает вниз.

Но снег и холодная вода на окнах активно и упорно провоцируют запотевание стекол, и в отличие от других ситуаций, хороший прогрев салона помогает не сразу. Эффективное решение проблемы – чистые, заранее помытые изнутри окна и предварительная обработка стекла специальным препаратом. Также в пользу прозрачных окон работает молчание пассажиров, дружно выдыхающих воздух вместе с влагой.

Дорога

Когда с неба падает снег с дождем, на дороге чаще всего преобладает все-таки дождь. То есть, скорее всего, она будет просто мокрой. Но при этом возможны два очень неприятных осложнения.

Гололед во время снега с дождем будет особенно опасным: за "смазанный" водой лед шины совсем не цепляются.

Во-первых, в некоторых местах или в некоторое время дорога может оказаться очень холодной и на ней накопится мокрый снег. Имея большую скорость, машина на этой снежной каше может всплыть (есть даже такой термин как слешпленинг).

А во-вторых, местами асфальт может иметь минусовую температуру, и вместо воды на нем образуется лед. Опасность в том, что такой гололед будет неожиданным. Поэтому, как всегда во время околонулевой температуры, остерегайтесь мостов, путепроводов и загородных участков шоссе, которые интенсивно обдуваются ветром.

Парковка

А здесь вас может ждать сюрприз с самыми большими хлопотами. Если после мокрого снегопада температура уйдет в сторону похолодания, вся вода на машине превратится в лед. То есть непрозрачным слоем покроются все окна, и для поездки придется оттаивать или отскребать их. Учтите это, когда будете выходить из дома к машине – потребуется запас времени минимум в четверть часа.

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Еще одно очень вероятное "основание" такой непогоды - примерзание мокрых уплотнителей к проемам двери в часы “отдыха” машины. Причем это может произойти не только ночью, но и во время дневной парковки. Лед иногда держится так крепко, что скорее ручка останется в руке водителя, чем дверь откроется.

Чтобы такого не произошло, после зимнего дождя нужно обработать специальным силиконовым препаратом уплотнитель хотя бы водительской двери.

Если примерзание двери случится, не торопитесь применять силу, обойдите всю машину по кругу и попытайтесь открыть все двери поочередно: часто бывает, что одна дверь примерзла не очень крепко.

А лучшим вариантом будет еще до мороза обработать все уплотнители машины специальным силиконовым препаратом или обычным мылом.

Рекомендация "Авто 24"

Ни снег, ни дождь, ни всё это вместе не должно быть для вас чем-то особенным: это зима и в любую погоду нужно управлять машиной по-зимнему. То есть с повышенной осторожностью и готовностью к тому, что дорожная ситуация может мгновенно измениться не в пользу безопасности. А значит, ваши союзники в борьбе за безопасное движение – небольшая скорость и заблаговременный расчет всех действий перед каждым маневром.

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