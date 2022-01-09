Коли падає сніг – це красиво і святково, але для водія важливіше те, що сніг завдає йому чимало неприємностей. До обмеженої видимості та ковзаючих по дорозі коліс додається "протест" з боку електронних систем, які покликані допомагати керувати машиною.

Добре те, що автомобіль зазвичай попереджає, що та чи інша система деактивована – не обов’язково пояснюючи причину. Але коли йде густий або негустий, але лапатий сніг (так само як і потужна літня злива, до речі), водій має всі підстави побачити на панелі приладів повідомлення на кшталт “Система N недоступна”.

Коли через снігопад чи зливу важливі системи безпеки вимикаються, автомобіль попереджає про це водія

З технічної точки зору тут нічого дивного: з одного боку, перешкоди створює сніг, що кружляє у повітрі, а з другої, він заліплює або частково закриває собою той чи інший датчик. В обох випадках електроніка не може гарантувати, що спрацює бездоганно.

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Зазвичай першими в снігопад починають відмовляти датчики парктроніка, як штатні, так і встановлені на СТО. Тому в зимову негоду покладайтеся насамперед на дзеркала. Так само у снігопад починають хибити звичайні камери зовнішнього виду – задня, передня, бокові. Особливих попереджень про це не надходить, просто при вмиканні задньої передачі замість картинки на екрані водій бачить темно-сірі плями. Якщо парковка справді тісна, краще вийти й протерти камеру серветкою.

З серйозного обладнання у снігопад найчастіше відмовляється працювати адаптивний круїз-контроль (на більшості машин позначається як АСС). Сніг, що летить назустріч машині під час руху, не дає схованому у радіаторній решітці радару правильно оцінювати відстань, і головний модуль вимикає цю систему.

Більшість електронних систем допомоги водію використовують як мінімум один короткохвильовий радар та одну камеру. Снігопад заважає обом

У деяких моделях за обстановкою перед машиною слідкують виключно камери, розташовані під лобовим склом: це системи автоматичного гальмування, адаптивного круїз-контролю, дотримання смуги руху, зчитування дорожніх знаків, попередження про об’єкт попереду або про початок його руху. Під час густого снігопаду камери не можуть чітко розрізняти об’єкти, додає складнощів і сніг на лобовому склі – і як наслідок, зазначені системи безпеки теж повідомляють про свою тимчасову недоступність.

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Зрозуміло, що навіть після завершення снігопаду на засніженому асфальті не буде працювати система дотримання смуги руху (неважливо, пасивного чи активного типу) – аж доки на дорозі не стане видно розмітку.

Штатна камера заднього виду, яка висувається зі сховища лише за потреби – явище майже ексклюзивне. Але є тюнінгові варіанти.

Системи попередження про небезпеку в мертвих зонах використовують або камери, розміщені у дзеркалах, або радари, сховані у задньому бампері. Тому коли дзеркала та бампери обліплені снігом, сигналізатор мертвих зон працювати не буде – або буде, але з хибними спрацюваннями.

Не лише електроніка

Доречно додати, що в снігопад можуть відмовити не лише електронні системи, пов’язані з моніторингом обстановки на дорозі – а й звичайні компоненти, пов’язані з “фізичною” видимістю. Якщо температура повітря близька до нуля, дуже часто обмерзають щітки “двірників”. Щоб склоочисники могли виконувати свою функцію, їх доводиться періодично очищувати, також у цій проблемі допомагає інтенсивний обдув лобового скла потоком повітря від “пічки”. Звісно, якщо скло має вбудований електрообігрів, його слід увімкнути – сніг, що падає на скло, відразу перетворюватиметься на воду і не налипатиме на щітки.

Склоочищувач – ще одна система, яка може втратити функціонал під час снігопаду. Радикальне рішення – зимові щітки в чохлах, або щітки з електропідігрівом

Крім того, за невеликого морозу під час снігопаду можуть обмерзати фари й задні ліхтарі. Особливо це явище характерне для світлових приладів з LED-лампами, які не виділяють тепло з “лицевої” сторони. Мокрий сніг та брудна снігова каша з дороги заліплюють оптику, причому водій це помічає не відразу, списуючи погіршення видимості виключно на падаючий сніг. Оскільки омивач фар є не на всіх машинах, за таких умов доводиться зупинятися і очищувати оптику вручну. Важливо при цьому не забути про задні ліхтарі, які в поганих погодних умовах “захищають” автомобіль від наїзду ззаду.

Рекомендація Авто24

Страйк систем безпеки під час особливих погодних умов – аж ніяк не привід для паніки. Пам’ятайте, що ще десять-п’ятнадцать років тому більшість автомобілів не мали жодних електронних помічників, при тому що зими були набагато суворішими. Це ми до того, що навіть маючи сучасну машину, насичену найскладнішими системами допомоги водію, варто навчитися добре керувати нею без допомоги електроніки.

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