Когда падает снег – это красиво и празднично, но для водителя важнее то, что снег доставляет ему немало неприятностей. К ограниченной видимости и скользящим по дороге колесам прилагается "протест" со стороны электронных систем, которые призваны помогать управлять машиной.

Отрадно то, что автомобиль обычно предупреждает, что та или иная система деактивирована – не обязательно объясняя причину. Но когда идет густой или редкий, но пушистый снег (так же как и мощный летний ливень, кстати), водитель имеет все основания увидеть на панели приборов сообщения типа “Система N недоступна”.

Когда из-за снегопада или ливня важные системы безопасности выключаются, автомобиль предупреждает об этом водителя

С технической точки зрения тут ничего удивительного: с одной стороны, препятствия создает снег, кружащий в воздухе, а со второй, он залепляет или частично закрывает собой тот или иной датчик. В обоих случаях электроника не может гарантировать, что сработает безупречно.

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Обычно первыми в снегопад начинают отказывать датчики парктроника, как штатные, так и установленные на СТО. Поэтому в зимнюю непогоду полагайтесь в первую очередь на зеркала. Также очень уязвимы в снегопад камеры внешнего вида – задняя, передняя, боковые. Особых предупреждений об этом не поступает, просто при включении задней передачи вместо картинки на экране водитель видит темно-серые пятна. Если парковка действительно тесная, лучше выйти и протереть камеру салфеткой.

Из серьезного оборудования в снегопад чаще всего отказывается работать адаптивный круиз-контроль (на большинстве машин обозначается как АСС). Снег, летящий навстречу машине во время движения, не дает скрытому в радиаторной решетке радару правильно оценивать расстояние, и главный модуль выключает эту систему.

Большинство электронных систем помощи водителю используют как минимум один коротковолновый радар и одну камеру. Снегопад мешает обоим

В некоторых моделях за обстановкой перед машиной следят исключительно камеры, расположенные под лобовым стеклом: это системы автоматического торможения, адаптивного круиз-контроля, соблюдения полосы движения, считывания дорожных знаков, предупреждения об объекте впереди или о начале его движения. Во время густого снегопада камеры не могут четко различать объекты, добавляет сложностей и снег на лобовом стекле – и как следствие, указанные системы безопасности тоже сообщают о своей временной недоступности.

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Понятно, что даже после завершения снегопада на заснеженном асфальте не будет работать система соблюдения полосы движения (неважно, пассивного или активного типа) – пока на дороге не станет видно разметку.

Штатная камера заднего вида, которая выдвигается из своего убежища только при необходимости – явление эксклюзивное. Но есть тюнинговые варианты.

Системы предупреждения об опасности в мертвых зонах используют либо камеры, размещенные в зеркалах, либо радары, спрятанные в заднем бампере. Поэтому когда зеркала и бамперы облеплены снегом, сигнализатор мертвых зон работать не будет – или будет, но с ложными срабатываниями.

Не только электроника

Уместно добавить, что в снегопад могут отказать не только электронные системы, связанные с мониторингом обстановки на дороге – но и обычные компоненты, связанные с “физической” видимостью. Если температура воздуха близка к нулю, очень часто обмерзают щетки “дворников”. Чтобы стеклоочистители могли выполнять свою функцию, их приходится периодически очищать, также в этой проблеме помогает интенсивный обдув лобового стекла потоком воздуха от “печки”. Конечно, если стекло имеет встроенный электрообогрев, его следует включить – снег, падающий на стекло, сразу будет превращаться в воду и не налипать на щетки.

Стеклоочиститель – еще одна система, которая может потерять функционал во время снегопада. Радикальное решение – зимние щетки в чехлах, или щетки с электроподогревом

Кроме того, при небольшом морозе во время снегопада могут обмерзать фары и задние фонари. Особенно это явление характерно для световых приборов с LED-лампами, которые не выделяют тепло с “лицевой” стороны. Мокрый снег и грязная снежная каша с дороги залепляют оптику, причем водитель это замечает не сразу, списывая ухудшение видимости исключительно на падающий снег. Поскольку омыватель фар есть не на всех машинах, при таких условиях приходится останавливаться и очищать оптику вручную. Важно при этом не забыть о задних фонарях, которые в плохих погодных условиях “защищают” автомобиль от наезда сзади.

Рекомендация Авто24

Забастовка систем безопасности во время особых погодных условий – отнюдь не повод для паники. Помните, что еще десять-пятнадцать лет назад большинство автомобилей не имели никаких электронных помощников, при том что зимы были намного суровее. Это мы к тому, что даже имея современную машину, насыщенную самыми сложными системами помощи водителю, стоит научиться хорошо управлять ею без помощи электроники.

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