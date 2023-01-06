Подібні гримаси зими стають в Україні все частішими: температура чи то нуль, чи то плюс, чи то мінус, і з опадами таке ж непорозуміння. Насправді для автомобіліста страшний не стільки сам сніг з дощем, як його наслідки. Що робити, аби обійтися без неприємностей?

Звісно, ми сподіваємося, що ваша машина в технічному плані готова до зими: має нові склоочисники, заправлена морозостійкою рідиною омивача та взута у зимову гуму. Якщо так, то вам залишається просто дізнатися від досвідчених експертів, які приховані ризики може нести водієві мікс опадів і приготуватись до зустрічі з ними.

Сніг з дощем ближче до ночі може перетворитися на мокрий сніг з легким морозцем. В таку погоду слід якомога менше пересуватися автошляхами.

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Видимість

Це перше, що звертає на себе увагу , хоча насправді це – не найбільш небезпечний момент. Мокрий сніг може заліпити вікна, але завдяки воді тримається він на склі слабо і швидко сповзає до низу.

Але сніг і холодна вода на вікнах активно і наполегливо провокують запотівання вікон, і на відміну від інших ситуацій, добре прогрівання салону допомагає не відразу. Ефективне вирішення проблеми – чисті зсередини вікна та завчасна обробка скла спеціальним препаратом. Також на користь чистих вікон мовчання пасажирів, які дружно видихають повітря разом з вологою.

Дорога

Коли з неба падає сніг з дощем, на дорозі найчастіше переважає таки дощ. Тобто, швидше за все вона буде просто мокрою. Але при цьому можливі два дуже неприємні ускладнення.

Ожеледь під час снігу з дощем буде особливо небезпечною: за “змащений” водою лід шини геть не чіпляються

По-перше, в деяких місцях або в деякий час дорога може опинитися дуже холодною і на ній накопичиться мокрий сніг. Маючи велику швидкість, машина на цій сніговій каші може спливти (є навіть такий термін як слешпленінг).

А по-друге, місцями асфальт може мати мінусову температуру, і тоді замість води на ньому утвориться лід. Небезпека у тому, що така ожеледь буде несподіваною. Тому, як і завжди під час навколонульової температури, стережіться мостів, шляхопроводів та заміських ділянок шосе, які інтенсивно обдуваються вітром.

Паркування

А тут на вас може чекати сюрприз з найбільшими клопотами. Якщо після мокрого снігопаду температура піде в бік похолодання, вся вода на машині перетвориться на кригу. Тобто непрозорим шаром вкриються усі вікна, і для поїздки доведеться відтаювати або відшкрябувати їх. Врахуйте це, коли будете виходити з дому до машини – потрібен буде запас часу мінімум у чверть години.

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Ще одна дуже ймовірна “підстава” такої негоди – примерзання мокрих ущільнювачів до прорізів дверей протягом відпочинку машини. Причому це може статися не лише вночі, а й під час денного паркування. Лід може тримати так міцно, що швидше ручка залишиться в руці водія, ніж двері відчиняться.

Щоб такого не сталося, після зимового дощу треба обробити спеціальним силіконовим препаратом ущільнювач хоча б водійських дверей.

Якщо примерзання дверей відбудеться, не поспішайте застосовувати силу, обійдіть всю машину по колу і спробуйте відкрити усі двері по черзі: часто буває, що одні двері примерзли не дуже міцно.

А найкраще буде ще до морозу обробити усі ущільнювачі машини спеціальним силіконовим препаратом, або ж звичайним милом.

Рекомендація “Авто 24”

Ані сніг, ані дощ, ані усе разом не повинне бути для вас чимось особливим: це зима і за будь-якої погоди треба керувати машиною по-зимовому. Тобто – з підвищеною обережністю і готовністю до того, що дорожня ситуація може миттєво змінитися не на користь безпеки руху. А значить, ваші союзники у боротьбі за безпечний рух – невелика швидкість та завчасне прорахування усіх дій перед кожним маневром.

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