В Киеве, Львове и других регионах Украины выпал первый снег. Среди автомобилистов такое событие называют "Днем жестянщика", поскольку в такое время случается наибольшее количество ДТП, которые становятся причиной предстоящего кузовного ремонта - работы для так называемых "жестянщиков".

Несмотря на то, что прогноз выпадения первого снега знали все, водители все равно оказываются не готовы к этому событию. Обследуйте, готовы ли вы и ваш автомобиль к зимнему сезону. Для этого проверьте, стоят ли в вашем автомобиле зимние или всесезонные шины, залита "зимняя" жидкость охладителя и есть щетка для расчистки снега.

Кстати сейчас уже точно пора сменить шины на зимние

Перестройте манеру езды

Забудьте о темпераментных разгонах, особенно на заднеприводных автомобилях. Никакие сложные электронные системы не смогут отменить фундаментальные законы физики. Другими словами, разгоняться нужно плавно, перед поворотами снижать скорость до минимальной. И даже на более или менее свободных от снега участках нужно забыть о превышении скорости – двигаться как минимум в рамках Правил дорожного движения.

Проверяйте сцепление шин

В первые дни зимы следует почаще тормозить. То есть периодически проверять, как будет снижаться скорость автомобиля на таком покрытии, если придется экстренно останавливаться. Обязательно делайте это, если покрытие под колесами изменило цвет. Так есть надежда не пропустить черный лед, который практически незаметен, но очень скользкий.

Помните об опасных местах

Речь идет о тех участках, которые становятся зимой скользкими, чем вся дорога в целом:

Любые места на дороге, где автомобили часто тормозят и разгоняются, накатывая лед. Это участки перед стоп-линиями на перекрестках, перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта, а также перед лежащими полицейскими;

на мостах, эстакадах, путепроводах, которые продуваются холодным воздухом снизу или сильно приподняты над землей, а потому замерзают первыми;

перед поворотами, где автомобили часто подтормаживают, и на подъемах, где шлифуют лед во время пробуксовки;

в местах с крутым рельефом и повышенной влажностью.

Обеспечьте хороший обзор

Не ленитесь перед выездом почистить автомобиль, засыпанный снегом. Для этого в багажник заранее нужно положить щетку. Ведь водитель, лишенный нормальной обзорности, не может полностью контролировать дорожную ситуацию. А снег, съехавший на ветровое стекло с крыши при торможении, не только на время перекроет видимость, но и может сломать стеклоочиститель.

В омыватель нужно заранее залить "зимнюю" жидкость и проверить работу стеклоочистителя. Убедитесь в корректной работе климатической системы, чтобы окна не замерзали и не запотели.

Будьте осторожны с полным приводом

Полноприводный автомобиль на снегу и льду, конечно, разгоняется быстрее моноприводного. Это создает у водителя ощущение вседозволенности на зимних дорогах. Но не надо забывать, что все автомобили тормозят четырьмя колесами, а потому при торможении такого преимущества, которое есть при разгоне, у полноприводника не будет.

Осторожность и еще раз осторожность

Лучший способ пережить «День жестянщика» – некоторое время не пользоваться автомобилем. Если ехать необходимо, вспоминайте все навыки зимней езды и все, о чем мы здесь вам рассказали.