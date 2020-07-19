Считается, что полный привод в последние годы приобретает все большую популярность. Какие же реальные преимущества дает трансмиссия 4х4?

Когда говорят о полном приводе на легковом автомобиле, имеется в виду, что все четыре его колеса получают крутящий момент от двигателя и, отталкиваясь от земли, дружно двигают машину вперед.

Наличие полного привода в любом случае означает несколько дополнительных агрегатов в трансмиссии машины. А это – лишняя масса и более высокая цена

В принципе, у всех полноприводных машин так оно и бывает, но – далеко не всегда и порой не тогда, когда это бывает нужно. Поговорим о том, какие у полного привода плюсы и минусы, и как он работает.

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Преимущества полного привода

Лучшая проходимость по рыхлым поверхностям. Это имеет значение как для внедорожников, которые преодолевают маршрут в грязи и снегу, так и для легковушек, которые выбираются с нерасчищенной парковки. Правда, конструкция полного привода при этом будет разной (об этом – в конце статьи)

Лучшая проходимость по местности с очень неровным рельефом, когда не все 4 колеса авто касаются почвы. Речь идет прежде всего об условиях офф-роуда и экстремального туризма, причем конструкция полного привода здесь должна быть “высшего сорта”.

Лучшая управляемость при скоростном прохождении поворотов. Это касается дорожных автомобилей со спортивным характером.

На легковом авто полный привод отнюдь не лишний: с ним легче ездить по скользкой, грязной или заснеженной дороге. А еще – легче проходить сложные повороты на скорости

Минусы привода 4х4

Любое авто 4х4 заметно дороже 4х2.

Больший расход топлива. В меньшей степени это касается городских кроссоверов 4х4, в большей – машин с серьезными внедорожными возможностями.

Большие затраты на содержание: сервис, ремонт (в т.ч. не системы полного привода), запчасти, шины. Даже мойка “джипа” на большинстве моек стоит дороже, чем легкого кроссовера.

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Как работает полный привод

Существует несколько систем полного привода, в первую очередь – в зависимости от запланированных внедорожных возможностей машины. Общая у всех них главная задача, которую решают конструкторы: крутящий момент двигателя надо передать не на одну, а на две оси.

Самый распространенный тип привода 4х4 имеет такую схему. Она не очень эффективна на плохой дороге, но недорогая и не мешает работе систем активной безопасности.

Распределение крутящего момента происходит в коробке передач или раздаточной коробке. И именно здесь проявляется принципиальное различие между разными типами полного привода:

Постоянный полный привод. Все четыре колеса получают мощность от двигателя непрерывно. Это типичный вариант для полноприводных легковых машин и некоторых внедорожников (например, Subaru, Mercedes 4matic, Audi Quattro, Lada Niva, Toyota Land Cruiser Prado).

Полный привод, подключаемый принудительно . Один из мостов получает мощность постоянно, второй подключается к трансмиссии водителем. Так устроена трансмиссия на тех немногих серьезных внедорожниках, которые предназначены для постоянной эксплуатации на бездорожье (ЛуАЗ, УАЗ, Land Rover, Jeep Wrangler).

Полный привод, подключаемый автоматически. Вместо механического узла подключения-отключения второго моста здесь применяется управляемая электроникой муфта (управляемое сцепление), которая автоматически смыкается при пробуксовке одного из постоянно задействованных колес, и подключает им на помощь вторую ось. При том возможность подключить режим 4х4 водителем почти всегда остается. Такой привод применяется на большинстве современных полноприводных автомобилей, и следует признать, что это не лучший вариант: большинство этих муфт подключения из-за перегрева не могут работать долго, и часто они срабатывают с опозданием.

Так водитель управляет полным приводом на современном кроссовере. Режим Lock означает принудительное подключение второй оси, но часто электроника оставляет за собой право отключить ее, например, при перегреве

Кроме типа подключения второй пары колес, трансмиссия полноприводных автомобилей имеет целый ряд дополнительных функций, которые повышают эффективность привода. Но эта тема стоит отдельной статьи, которую мы вскоре подготовим.

Рекомендация Авто24

Твердо решив приобрести полноприводный автомобиль, вы должны понимать, где именно вы будете использовать режим 4х4. Ведь и условия “бездорожья”, и типы полного привода бывают очень разными. Конечно, если позволяют средства, можно купить машину с максимально возможным внедорожным потенциалом, пусть даже вам никогда не придется использовать его “на все 100”. Хуже, когда по техническим причинам ваш “внедорожник” окажется не столь способным, как вам надо.

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