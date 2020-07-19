Вважається, що повний привід останніми роками набуває все більшої популярності. Які ж реальні переваги дає трансмісія 4х4?

Коли говорять про повний привід на легковому автомобілі, мається на увазі, що всі чотири його колеса отримують крутний момент від двигуна і, відштовхуючись від землі, дружно рухають машину вперед.

Наявність повного приводу в будь-якому випадку означає кілька додаткових агрегатів в трансмісії машини. А це – зайва маса і більша ціна

В принципі, у всіх повнопривідних машин так воно і буває, але – далеко не завжди і часом не тоді, коли це буває потрібно. Поговоримо про те, які у повного привода плюси і мінуси, та як він працює.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жаданий 4х4: як їздити на повному приводі взимку

Переваги повного привода

Краща прохідність рихлими поверхнями. Це має значення як для позашляховиків, які долають колії у багнюці та снігу, так і для легковиків, які вибираються з нерозчищеної парковки. Щоправда, конструкція повного приводу при цьому буде різною (про це – наприкінці статті)

Краща прохідність місцевостю з дуже нерівним рельєфом, коли не всі 4 колеса авто торкаються ґрунту. Йдеться перш за все про умови офф-роуду та екстремального туризму, причому конструкція повного приводу тут має бути “найвищого гатунку”.

Краща керованість при швидкісному проходженні поворотів. Це стосується дорожніх автомобілів зі спортивним характером.

На легковому авто повний привід аж ніяк не зайвий: з ним легше їздити по слизькій, брудній або засніженій дорозі. А ще – легше проходити складні повороти на швидкості

Мінуси приводу 4х4

Будь-якие авто 4х4 помітно дорожче 4х2.

Більша витрата пального. В меншій мірі це стосується міських кросоверів 4х4, в більшій – машин із серйозними позашляховими можливостями.

Більші витрати на утримання: сервіс, ремонт (в т.ч. не системи повного приводу), запчастини, шини. Навіть мийка “джипа” на більшості мийок коштує дорожче, ніж легкого кросовера.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як перевіряти трансмісію при виборі машини

Як працює повний привід

Існує кілька систем повного приводу, в першу чергу – в залежності від запланованих позашляхових можливостей машини. Спільне в усіх них головне завдання, яке вирішують конструктори: обертовий момент двигуна треба передати не на одну, а на дві осі.

Найпоширеніший тип приводу 4х4 має таку схему. Вона не дуже ефективна на поганій дорозі, але недорога і не заважає роботі систем активної безпеки.

Розподіл крутного моменту відбувається у коробці передач або в окремій роздавальній коробці. І саме тут проявляється принципова відмінність між різними типами повного приводу:

Постійний повний привід. Всі чотири колеса отримують потужність від двигуна безперервно. Це типовий варіант для повнопривідних легкових машин і для деяких позашляховиків (наприклад, Subaru, Mercedes-Benz 4matic, Audi Quattro, Lada Niva, Toyota Land Cruiser Prado).

Повний привід, що підключається примусово. Один з мостів отримує потужність постійно, другий підключається до трансмісії водієм. Так влаштовано трансмісію на тих небагатьох серйозних позашляховиках, які призначено для постійної експлуатації на бездоріжжі (ЛуАЗ, УАЗ, Land Rover, Jeep Wrangler).

Повний привід, що підключається автоматично. Замість механічного вузла підключення-відключення другого мосту тут застосовується керована електронікою муфта (кероване зчеплення), яка автоматично змикається при пробуксовці одного з постійно задіяних коліс, і підключає їм на допомогу другу вісь. При тому можливість підключити режим 4х4 водієм майже завжди залишається. Такий повний привід застосовується на більшості сучасних повнопривідних автомобілів, і слід визнати, що це не найкращий варіант: більшість цих муфт підключення не можуть працювати довго, і часто вони спрацьовують із запізненням.

Таким чином водій керує повним приводом на більшості сучасних кросоверів. Режим Lock означає примусове підключення другої осі, але часто електроніка залишає за собою право відключити його, наприклад, при перегріві

Крім типу підключення другої пари коліс, трансмісія повнопривідних автомобілів має цілу низку додаткових функцій, які підвищують ефективність приводу. Але ця тема варта окремої статті, яку ми незабаром підготуємо.

Рекомендація Авто24

Твердо вирішивши придбати повнопривідний автомобіль, ви маєте розуміти, де саме ви будете використовувати режим 4х4. Адже і умови “бездоріжжя”, і типи повного приводу бувають дуже різними. Звісно, якщо дозволяють кошти, можна купити машину з максимально можливим позашляховим потенціалом, нехай навіть вам ніколи не доведеться використати його “на всі 100”. Гірше, коли з технічних причин ваш “позашляховик” виявиться не настільки спроможнім, як вам треба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як підготувати авто до поїздки на пікнік