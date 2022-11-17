У Києві, Львові та інших регіонах України випав перший сніг. Серед автомобілістів таку подію називають "Днем бляхаря", оскільки в таку пору трапляється найбільша кількість ДТП, які стають причиною майбутнього кузовного ремонту - роботи для так званих "бляхарів".

Попри те, що прогноз випадіння першого снігу знали усі, водії все одно виявляються не готовими до цієї події. Перевірте, чи готові ви та ваш автомобіль до зимового сезону. Для цього перевірте, чи стоять у вашому авто зимові або всесезонні шини, залита “зимова” рідина охолоджувача та є щітка для розчищання снігу.

До речі зараз вже точно час змінити шини на зимові

Перелаштуйте манеру їзди

Забудьте про темпераментні розгони, особливо на задньопривідних автомобілях. Жодні складні електронні системи не зможуть скасувати фундаментальних законів фізики. Іншими словами, розганятися треба плавно, перед поворотами знижувати швидкість до мінімальної. І навіть на більш-менш вільних від снігу ділянках треба забути про перевищення швидкості – рухатися як мінімум у рамках Правил дорожнього руху.

Перевіряйте зчеплення шин

У перші дні зими варто частіше гальмувати. Тобто періодично перевіряти, як знижуватиметься швидкість автомобіля на такому покритті, якщо доведеться екстрено зупинятися. Обов’язково робіть це, якщо покриття під колесами змінило колір. Так є надія не пропустити чорний лід, який практично непомітний, але дуже слизький.

Пам’ятайте про небезпечні місця

Йдеться про ті ділянки, які стають взимку слизькішими, ніж вся дорога в цілому:

Будь-які місця на дорозі, де автомобілі часто гальмують та розганяються, накочуючи лід. Це ділянки перед стоп-лініями на перехрестях, перед пішохідними переходами та зупинками громадського транспорту, а також перед «лежачими поліцейськими»;

на мостах, естакадах, шляхопроводах, які продуваються холодним повітрям знизу або сильно піднесені над землею, а тому замерзають першими;

перед поворотами, де автомобілі часто пригальмовують, та на підйомах, де шліфують лід під час пробуксування;

у місцях з крутим рельєфом та підвищеною вологістю.

Забезпечте хороший огляд

Не лінуйтеся перед виїздом почистити автомобіль, засипаний снігом. Для цього в багажник заздалегідь треба покласти щітку. Адже водій, позбавлений нормального огляду, не може повністю контролювати дорожню ситуацію. А сніг, який з’їхав на вітрове скло з даху при гальмуванні, не лише на якийсь час перекриє видимість, але й може зламати склоочисник.

В омивач треба заздалегідь залити “зимову” рідину та перевірити роботу склоочисника. Переконайтеся в коректній роботі кліматичної системи, щоб вікна не замерзали та не запітніли.

Будьте обережні з повним приводом

Повнопривідний автомобіль на снігу та льоду, звичайно, розганяється швидше, ніж монопривідний. Це породжує у водія відчуття вседозволеності на зимових дорогах. Але не треба забувати, що всі автомобілі гальмують чотирма колесами, а тому при гальмуванні такої переваги, яка є при розгоні, у повнопривідника не буде.

Обережність та ще раз обережність

Найкращий спосіб пережити «День бляхаря» – деякий час не користуватися автомобілем. Якщо ж їхати необхідно, згадуйте усі навички зимової їзди та все, про що ми тут вам розповіли.