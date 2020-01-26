Навіть в м'яку зиму слизька дорога може заподіяти водієві масу неприємностей. Чорна крига, якою бувалі драйвери лякають новачків – одна з найсерйозніших небезпек.

Перш за все, чорна крига не вигадка водіїв – вона існує. Але не слід сприймати формулювання буквально, насправді вона не чорна, а прозора – тобто практично невидима. Чим, власне, і небезпечна.

Чорна крига – явище як правило локальне, тому про її виникнення можуть достовірно повідомляти тільки місцеві дорожні служби.

Для початку нагадаємо, що є ожеледь і є ожеледиця. Ожеледь – це коли на дорозі та інших поверхнях утворилася скоринка льоду через замерзання опадів – дощу або туману. Ожеледиця – це грига на дорозі, що утворилася в результаті ущільнення колесами неприбраного снігу. За великим рахунком, рівень небезпеки для водія і ожеледь, і ожеледиця створюють однаковий.

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Додаткову загрозу створює саме чорна крига – волога, замерзла на чистому чорному асфальті. Адже інші види слизького покриття водієві помітити простіше: ожеледиця видає себе білим кольором і більш-менш помітним шаром снігу, а вода, замерзла на дорозі після денної відлиги, не відрізняється чистотою і прозорістю.

Основні ознаки чорної криги

Температура біля нуля;

Опади, в т. ч. незначні, напередодні;

Неприродно чорний, як ніби чистий асфальт;

Візуальний ефект мокрого асфальту (не завжди);

Ділянки дороги в тіні, в низинах, на мостах і шляхопроводах.

Типовий приклад чорної криги: асфальт чи то мокрий, чи то дійсно обмерзлий. Досвідчений водій завжди передбачає найгірше.

Майте на увазі, що далеко не завжди чорна крига покриває дорогу скрізь. Навіть якщо був великий туман або дощ мрячить над усім регіоном, зледеніти може лише якась одна ділянка шосе, де склалися найбільш сприятливі умови для цього. Тобто виїзд на лід часто буває несподіваним.

Що робити, якщо потрапив на чорну кригу

Крига є крига, коефіцієнт зчеплення з шинами у неї залежить не від кольору, а від температури, мікрорельєфу і кількості вологи на поверхні. Чорний лід додатково небезпечний тим, що його можуть до останнього не бачити інші водії.

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Тому, якщо ви потрапили на чорний лід:

не робіть різких дій органами керування. Плавно керуємо, плавно сповільнюємося за допомогою гальмування двигуном;

пам'ятайте про небезпеку ззаду – водії, що прямують за вами, можуть продовжувати рух на високій швидкості, коли ви почнете раптом сповільнюватися або маневрувати – безпричинно на їхню думку;

пам'ятайте, що на чистому льоду автомобіль заносить (зносить) не тільки при гальмуванні педаллю, але і при скинутому газі при включеній передачі. Тому в деяких випадках для запобігання занесення (знесення) і стабілізації автомобіля буває корисно "піддати газу", утримуючи керовані колеса в напрямку прямо.

оцініть стан узбіччя – в деяких випадках завдяки негладкій поверхні воно може послужити Вам смугою для успішного уповільнення.

На зустрічній смузі стоять калюжі, але це означає, що права сторона дороги не може бути зледенілою: причин для такого розмаїття достатньо.

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Чорна крига – всього лише один з різновидів ожеледиці, особлива підступність якого полягає в його камуфляжі. Але взимку водій повинен завжди бути готовим до сюрпризів дорожнього покриття, тому ми не втомлюємося говорити про беззастережне зниження швидкості на зимових дорогах в порівнянні з літнім сезоном. І стежте за забортним термометром – не дарма ж розумні сучасні автомобілі починають сигналізувати про можливу ожеледицю вже при + 3° +2°С.

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