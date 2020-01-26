Даже в мягкую зиму скользкая дорога может причинить водителю массу неприятностей. Черный лед, которым бывалые драйверы пугают новичков – одна из самых серьезных опасностей.

Прежде всего, черный лед не выдумка бывалых – он есть. Но не следует воспринимать формулировку буквально, на самом деле он не черный, а прозрачный – то есть практически невидимый. Чем, собственно, и опасен.

Черный лед – явление как правило локальное, поэтому о его возникновении могут достоверно сообщать только местные дорожные службы.

Для начала напомним, что есть гололед и есть гололедица. Гололед – это когда на дороге и прочих поверхностях образовалась корочка льда из-за выпавших осадков – дождя или тумана. Гололедица – это лед на дороге, образовавшийся в результате уплотнения колесами неубранного снега. По большому счету, уровень опасности для водителя и гололед, и гололедица создают одинаковый.

Читайте также: Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам

Дополнительную угрозу создает именно черный лед – влага, замершая на чистом черном асфальте. Ведь остальные виды скользкого покрытия водителю заметить проще: гололедица выдает себя белым цветом и более-менее заметным слоем снега, а вода, замерзшая на дороге после дневной оттепели, не отличается чистотой и прозрачностью.

Основные признаки черного льда

Околонулевая температура;

Осадки, в т.ч. незначительные, накануне;

Неестественно черный, как будто чистый асфальт;

Визуальный эффект мокрого асфальта (не всегда);

Участки дороги в тени, в низинах, на мостах и путепроводах.

Типичный пример черного льда: асфальт то ли мокрый, то ли действительно обледеневший. Опытный водитель всегда предполагает худшее.

Имейте в виду, что далеко не всегда черный лед покрывает дорогу везде. Даже если был обширный туман или дождь моросит над всем регионом, обледенеть может лишь какой-то один участок шоссе, где сложились наиболее благоприятные условия для этого. То есть выезд на лед часто бывает неожиданным.

Что делать, если попал на черный лед

Лед есть лед, коэффициент сцепления с шинами у него зависит не от цвета, а от температуры, микрорельефа и количества влаги на поверхности. Черный лед дополнительно опасен тем, что его могут до последнего не видеть другие водители.

Читайте также: Почему нельзя ездить быстро зимой: о чем молчат производители шин

Поэтому, если вы попали на черный лед:

не предпринимайте резких действий органами управления. Плавно рулим, плавно замедляемся при помощи торможения двигателем;

помните об опасности сзади – следующими за вами водители могут продолжать движение на высокой скорости, когда вы начнете вдруг замедляться или маневрировать – безпричинно по их мнению;

помните, что на чистом льду автомобиль заносит (сносит) не только при торможении педалью, но и при сброшенном газе при включенной передаче. Поэтому в некоторых случаях для предотвращения заноса (сноса) и стабилизации автомобиля бывает полезно “поддать газу”, удерживая управляемые колеса в направлении прямо.

оцените состояние обочины – в некоторых случаях благодаря негладкой поверхности она может послужить вам полосой для успешного замедления.

На встречной полосе стоят лужи, но это значит, что правая сторона дороги не может быть обледеневшей: причин для такого разнообразия предостаточно.

Рекомендация Авто24

Черный лед – всего лишь одна из разновидностей гололеда, особое коварство которого заключается в его камуфляже. Но зимой водитель должен всегда быть готовым к сюрпризам дорожного покрытия, поэтому мы не устаем говорить о безоговорочном снижении скорости на зимних дорогах по сравнению с летним сезоном. И следите за забортным термометром – не зря ведь умные современные автомобили начинают сигнализировать о возможном гололеде уже при + 3о +2оС.

Читайте также: Желанный 4х4: как ездить на полном приводе зимой