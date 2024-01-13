Мороз сильно влияет не только на старый автомобильный аккумулятор, но и на ряд вещей, которые вы можете перевозить в машине и просто оставить их там на морозную ночь.

Суровая зима означает для автомобилистов, кроме повышенных требований к аккумулятору автомобиля и другим деталям, необходимость думать о том, что они могут оставить в машине на ночь, а что нет. Есть некоторые вещи, которые могут нанести серьезный вред от низких температур или даже повредить салон автомобиля.

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Напитки

Очевидно, что напиток в бутылке замерзнет, но в случае с газированными напитками риск усиливается углекислым газом. Речь идет не только о разрыве бутылки, который может произойти, если льду некуда расширяться, когда он замерзает. Своим расширением он сжимает газ, с помощью которого газируется напиток, и тот может просто взорваться.

Это касается и пива, содержание алкоголя в котором недостаточно большое, чтобы выдержать напиток в нынешние морозы. Пиво замерзает при -3 °C, вино хранится при лишь чуть меньше, -6 °C. Конечно, крепкие спиртные напитки безопасны, этанол замерзает при -114°C, а это означает, что 40% раствор этанола может выдерживать температуру до -27°C в жидком виде.

Продукты питания

Консервы обычно находятся в каком-то соусе или рассоле, который может порвать банку, когда она замерзнет. Треснувшая банка устроит беспорядок в машине, а также в еду могут попасть бактерии и плесень. Но если упаковка не нарушена, содержимое после разморозки должно быть съедобным.

Аналогично и с яйцами, но вы добавляете тот факт, что желток, который прошел заморозку, густеет и не смешивается с белком так, как следует, что является проблемой при приготовлении омлета. Однако сварить нетреснутое яйцо вкрутую можно и в обычном режиме.

Лекарства

Некоторые лекарства или вакцины должны храниться при низких температурах, и им будет вредить температура выше нуля, но для других все наоборот, например, инсулин. На упаковке обычно написана температура хранения, которой необходимо придерживаться, чтобы гарантировать эффективность и безопасность лекарств.

Музыкальные инструменты

Усадка твердых материалов на морозе может привести к растрескиванию гитары или скрипки. В лучшем случае они просто потеряют вид, в худшем – выйдут из строя.

Аэрозоли

Многие водители, особенно те, кто ездит на старых автомобилях, всегда имеют в своем автомобиле инструменты и спреи. Однако аэрозоли в банках могут привести к тому, что их упаковка треснет или взорвется при замораживании.