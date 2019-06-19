18 червня 1959 року з експериментального цеху Запорізького автозаводу вийшов перший екземпляр дослідного ЗАЗ-965 "Запорожець". Він був трохи не таким, яким потім випускався серійно.

Перший прототип увібрав в себе головні риси прототипів М-444 і М-965. Збоку була "гребінка" і виштамповка на дверях. Крила отримали форму, як на одному з прототипів 444.

Підфарники розташовані зверху на крилі, як на М-965, але мали краплеподібну форму. Бокові вікна були зсувними. 4 бокових отвори повітропритоку були закриті цільним облицюванням.

На капоті з'явилася емблема з написом "ЗАЗ-Коммунар", а на нижній виштамповці напис "Запорожець". Автомобіль був оснащений двоциліндровим опозитним двигуном Д-65.

Нагадаємо, що старовинний ЛАЗ викопали з землі.