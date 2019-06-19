18 июня 1959 года из экспериментального цеха Запорожского автозавода вышел первый экземпляр опытного ЗАЗ-965 "Запорожец". Он был немного не таким, каким потом выпускался серийно.

Первый прототип вобрал в себя основные черты прототипов М-444 и М-965. Сбоку была "гребенка" и выштамповка на дверях. Крылья получили форму, как на одном из прототипов 444.

Подфарники расположены сверху на крыле, как на М-965, но имели каплевидную форму. Боковые окна были сдвижными. 4 боковых отверстия воздухозаборников были закрыты цельной облицовкой.

На капоте появилась эмблема с надписью "ЗАЗ-Коммунар", а на нижней виштамповке надпись "Запорожец". Автомобиль был оснащен двухцилиндровым оппозитным двигателем Д-65.

Напомним, что старый ЛАЗ выкопали из земли.