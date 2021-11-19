А 75% вважають, що усі гібридні автомобілі потребують заряджання від мережі. Обидві думки хибні.

Під час заходу Toyota E-volution, компанія показала приголомшливі статистичні дані, які демонструють, як мало більшість людей знає про електромобілі.

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У рамках дослідження обізнаності про електромобілі у 2019 році людям ставили неймовірно просте запитання: чи має електромобіль типу BEV – батарейний електрокар – двигун внутрішнього згоряння? Відповідь, звісно, “ні”, але 66% респондентів відповіли “так”.

Питання було поставлене знову цього року, але результати виявились такими ж, оскільки 66% людей досі вважають, що електромобілі мають нафтовий двигун. Це дивно, оскільки електромобілі стають дедалі популярнішими, а інші дослідження показали, що понад 70% водіїв замислюються про перехід на електромобіль у найближчому майбутньому.

На жаль, це була не єдина хибна думка, оскільки коли людей запитали, чи потрібно підзаряджати усі гібридні автомобілі – 75% респондентів відповіли ствердно. Насправді ж підживлювати від розетки потрібно лише плагін-гібридні автомобілі, інші ж типи гібридних систем цього не потребують. У більшості випадків навіть плагін-гібриди не потрібно підключати до мережі, оскільки рекуперації енергії достатньо для щоденних поїздок.

Представники Toyota визнали, що ця конкретна статистика викликає розчарування, оскільки компанія випустила на ринок Prius понад два десятиліття тому. Крім того, японський бренд сьогодні пропонує широку лінійку гібридів, включаючи вищезгаданий Prius, а також Avalon, Corolla, Camry, Highlander, Sienna, RAV4 і Venza.

Щоб усунути інформаційний пробіл, Toyota намагається розповісти споживачам про електрифіковані транспортні засоби та відмінності, які існують між різними типами електрифікованих силових установок.