А 75% считают, что все гибридные автомобили нуждаются в зарядке от сети. Оба мнения ошибочны.

Во время мероприятия Toyota E-volution, компания показала потрясающие статистические данные, которые демонстрируют, как мало большинство людей знает про электромобили.

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В рамках исследования осведомленности про электромобили в 2019 году людям ставили невероятно простой вопрос: имеет ли электромобиль типа BEV – батарейный электрокар – двигатель внутреннего сгорания? Ответ, конечно, “нет”, но 66% респондентов ответили “да”.

Вопрос был задан снова в этом году, но результаты оказались такими же, поскольку 66% людей до сих пор считают, что электромобили имеют нефтяной двигатель. Это странно, поскольку электромобили становятся все более популярными, а другие исследования показали, что более 70% водителей задумываются о переходе на электромобиль в ближайшем будущем.

К сожалению, это было не единственное ошибочное мнение, поскольку когда людей спросили, нужно ли подзаряжать все гибридные автомобили – 75% респондентов ответили утвердительно. На самом же деле подпитывать от розетки нужно лишь плагин-гибридные автомобили, другие же типы гибридных систем в этом не нуждаются. В большинстве случаев даже плагин-гибриды не нужно подключать к сети, поскольку рекуперации энергии достаточно для ежедневных поездок.

Представители Toyota признали, что эта конкретная статистика вызывает разочарование, поскольку компания выпустила на рынок Prius более двух десятилетий назад. Кроме того, японский бренд предлагает широкую линейку гибридов, включая вышеупомянутый Prius, а также Avalon, Corolla, Camry, Highlander, Sienna, RAV4 и Venza.

Чтобы устранить информационный пробел, Toyota пытается рассказать потребителям об электрифицированных транспортных средствах и различиях, которые существуют между различными типами электрифицированных силовых установок.