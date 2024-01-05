Із 6 січня в Києві буде змінено схему руху на Деміївській площі. Буде перекрито рух на з’їзді бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського.

Із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

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Перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт. На назначений період ремонту об’їзд здійснюватиметься через вул. Саперно-Слобідську. Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності.