С 6 января в Киеве будет изменена схема движения на Демеевской площади. Будет перекрыто движение на съезде бульв. Николая Михновского в направлении просп. Валерия Лобановского.

С 6 января будет перекрыто движение на съезде бульв. Николая Михновского в направлении просп. Валерия Лобановского. Об этом сообщает КП “Центр организации дорожного движения”.

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Перекрытие дороги связано с проведением ремонтных работ. На назначенный период ремонта объезд будет осуществляться через ул. Саперно-Слободскую. Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства.