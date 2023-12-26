Военная администрация сообщает о развертывании "временных блокпостов" в столице. Как уверяют официальные источники - это лишь учения. В соцсетях некоторые пользователи считают, что на этих блокпостах будут вручать повестки и забирать людей в ТЦК.

"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря" - сказано на официальном канале КГВА.

Читайте также: Новые правила мобилизации: за неявку в ТЦК будут лишать водительских прав

"Эти учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям, происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".