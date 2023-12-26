Військова адміністрація повідомляє про розгортання "тимчасових блокпостів" у столиці. Як запевняють офіційні джерела – це лише навчання. У соцмережах деякі користувачі вважають, що на цих блокпостах вручатимуть повістки та забиратимуть людей до ТЦК.

“Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня” - сказано на офіційному каналі КМВА.

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«Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи».