Через сильні дощі в штаті Невада (США) розмило дороги, тому влада перекрила дороги. Учасники фестивалю Burning Man не змогли повернутись додому і застрягли в заторі.

Дрон зробив відео величезного затору, який простягнувся на виїзд з місця святкування щорічного фестивалю Burning Man. В останні дні події в пустелі Невади пройшла сильна злива, тому дороги розмило. Влада закрила шляхи на виїзд, щоб люди на кемперах не застрягали у піску. А після того, як дорогу знову відкрили, утворився величезний затор.

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Неочікуваний літній дощ перетворив щотижневий щорічний фестиваль мистецтв контркультури на брудний кошмар. Протягом кількох днів до 70 000 людям було наказано залишатися на місцях і зберігати їжу та воду.