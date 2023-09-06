Из-за сильных дождей в штате Невада (США) размыло дороги, поэтому власти перекрыли дороги. Участники фестиваля Burning Man не смогли вернуться домой и застряли в пробке.

Дрон сделал видео огромной пробки, которая протянулась на выезд с места празднования ежегодного фестиваля Burning Man. В последние дни события в пустыне Невады прошел сильный ливень, поэтому дороги размыло.

Власти закрыли пути на выезд, чтобы люди на кемперах не застряли в песке. А после того, как дорогу снова открыли, образовалась огромная пробка.

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Неожиданный летний дождь превратил еженедельный ежегодный фестиваль искусств контркультуры в грязный кошмар. За несколько дней до 70 000 людям было приказано оставаться на местах, сохранять пищу и воду.