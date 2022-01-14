Усі – громадяни Південної Кореї. Серед них є топ-менеджери великих компаній, як Hyundai та Samsung.

Виставка – це можливість показати свій продукт, обмінятись контактами та ідеями, можливо, сувенірами та брошурами. Але десятки відвідувачів шоу CES 2022 у Лас-Вегасі привезли додому до Південної Кореї й незаплановані та небажані “сувеніри” – вірус COVID-19.

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Приблизно 340 південнокорейських компаній взяли участь у виставці CES. Згідно з повідомленнями з Південної Кореї, у різних співробітників і керівників компаній, включаючи Samsung, Hyundai Heavy Industries і SK Group, були позитивні тести на COVID-19, після повернення. У деяких громадян інфекцію було виявлено ще до вильоту з США, вони залишились на карантині.

Міністерство охорони здоров’я азійської країни намагалося зв’язатися з усіма відвідувачами шоу, а речник міністерства закликав усіх корейців, які перебувають у Вегасі, якомога швидше пройти ПЛР-тест, повідомляє Reuters.

Корейським делегатам вдалося заразитися вірусом, попри те, що було вжито багато запобіжних заходів. Наприклад, Samsung Electronics заявила, що “вжила низку кроків для захисту здоров’я та благополуччя учасників”, наприклад, вимагала від відвідувачів мати усі вакцини, носити маски та дотримуватися протоколів соціального дистанціювання, під час перебування в штаті Невада на технічному шоу.