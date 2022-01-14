Все – граждане Южной Кореи. Среди них есть топ-менеджеры таких крупных компаний как Hyundai и Samsung.

Выставка – это возможность показать свой продукт, обменяться контактами и идеями, возможно, сувенирами и брошюрами. Но десятки посетителей шоу CES 2022 в Лас-Вегасе привезли домой в Южную Корею также незапланированные и нежелательные "сувениры" – вирус COVID-19.

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Примерно 340 южнокорейских компаний приняли участие в выставке CES. Согласно сообщениям из Южной Кореи, у разных сотрудников и руководителей компаний, включая Samsung, Hyundai Heavy Industries и SK Group, были положительные тесты на COVID-19 после возвращения. У некоторых граждан инфекция была обнаружено еще до вылета из США, они остались на карантине.

Министерство Здравоохранения азиатской страны пыталось связаться со всеми посетителями шоу, а представитель министерства призвал всех корейцев, находящихся в Вегасе, как можно скорее пройти ПЦР-тест, сообщает Reuters.

Корейским делегатам удалось заразиться вирусом, несмотря на то, что были приняты многие меры предосторожности. Например, Samsung Electronics заявила, что “предприняла ряд шагов для защиты здоровья и благополучия участников”, например, требовала от посетителей иметь все вакцины, носить маски и соблюдать протоколы социального дистанцирования, во время пребывания в штате Невада на техническом шоу.