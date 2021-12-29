Строительство новых мостов в столице необходимо ввиду количества населения и уровня автомобилизации. Однако сроки выполнения такой задачи слишком туманны.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков предложил построить в Киеве два новых моста через реку Днепр. Об этом стало известно из письма Кубракова премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, опубликованному изданием КиевVласть.

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Ранее "Укравтодор" обратился в Мининфраструктуры и заявил о необходимости строительства двух новых автомобильных переходов через Днепр в Киеве. Кубраков в своем письме сообщил, что его ведомство рассмотрело это обращение.

Министр считает, что улично-дорожная сеть Киева крайне перегружена, особенно существующие мосты через Днепр. По словам министра, в целом киевские водители проводят в пробках более 8,5 дня в году, а социально-экономический ущерб достигает миллиардов гривен. Столица Украины занимает седьмое место по пробкам в мире.

Одним из способов решения этой проблемы Кубраков считает строительство новых мостов в городе. При этом министр отметил, что власти Киева должны выполнить предпроектные работы по разработке генплана с учетом строительства новых дорог, обеспечить отвод земельных участков, решить все земельные и имущественные вопросы.

Кубраков попросил премьер-министра поручить Мининфраструктуры, "Укравтодору", КГГА и КОГА совместно определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство новых мостов (один из вариантов – туннельный переход) через Днепр. А именно:

от Столичного шоссе до автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь)

от улицы Богатырской до улицы Оноре де Бальзак.

Также министр хочет, чтобы указанные органы власти совместно проработали вопрос об источниках финансирования строительства новых переходов.