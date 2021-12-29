Будівництво нових мостів у столиці є необхідним зважаючи на кількість населення та рівень автомобілізації. Однак терміни виконання такої задачі надто туманні.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков запропонував збудувати у Києві два нові мости через річку Дніпро. Про це стало відомо з листа Кубракова прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, опублікованого виданням КиївVласть.

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Раніше "Укравтодор" звернувся до Мінінфраструктури та заявив про необхідність будівництва двох нових автомобільних переходів через Дніпро у Києві. Кубраков у своєму листі повідомив, що його відомство розглянуло це звернення.

Міністр вважає, що вулично-дорожня мережа Києва є вкрай перевантаженою, особливо існуючі мости через Дніпро. За словами міністра, загалом київські водії проводять у пробках понад 8,5 днів на рік, а соціально-економічні збитки сягають мільярдів гривень. Столиця України посідає сьоме місце за пробками у світі.

Одним із способів вирішення цієї проблеми Кубраков вважає будівництво нових мостів у місті. При цьому міністр зазначив, що влада Києва має виконати передпроектні роботи з розробки генплану з урахуванням будівництва нових доріг, забезпечити відведення земельних ділянок, вирішити всі земельні та майнові питання.

Кубраков попросив прем'єр-міністра доручити Мінінфраструктури, "Укравтодору", КМДА та КОДА спільно визначити замовника з розробки техніко-економічного обґрунтування та проектної документації на будівництво нових мостів (один із варіантів – тунельний перехід) через Дніпро. А саме:

від Столичного шосе до автодороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (на ділянці Київ - Бориспіль)

від вулиці Богатирської до вулиці Оноре де Бальзака.

Також Міністр хоче, щоб зазначені органи влади спільно пропрацювали питання про джерела фінансування будівництва нових переходів.