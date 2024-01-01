800 тисяч доларів розсипались на дорозі

Вісім мільйонів десятицентових монет виявилися розсипані на трасі в Техасі після того, як броньована вантажівка Монетного двору США перекинулася на повороті. Про це пише Фокус з посиланням на New York Times.

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В американському місті Алворд, штат Техас, сталася незвичайна аварія. Вантажівка, що перевозила вісім мільйонів десятицентових монет для монетного двору США, перекинулася на шосе і розсипала вантаж по дорозі, перетворивши проїжджу частину на справжнє "металеве море".

Близько 05:15 ранку у вівторок, 29 квітня, поруч із містом Алворд, перекинувся 18-колісний тягач, що перевозив понад 36 тонн десятицентових монет. Як повідомляє сержант Хосуе Де Ла Серда з Департаменту громадської безпеки Техасу, водій не впорався з керуванням на повороті, перевищив безпечну швидкість і з'їхав з дороги.

Унаслідок аварії водій і пасажир дістали незначні травми та були пізніше виписані з лікарні. Інших постраждалих не було. Тим часом, через розсипані монети шосе виявилося заблокованим на 14 годин. Бригади використовували вакуумні машини, які зазвичай застосовують для очищення стічних вод, щоб зібрати кошти. Деякі робітники вдалися до лопат і навіть голих рук.

Мер міста Калеб Кевінесс із гумором зазначив: "Найкумедніше — як вони збирали монетки вакуумними вантажівками". Пізніше він додав, що залишки монет могли бути змиті дощем, який спричинив локальну повінь.

Компанія-власник тягача (Western Distributing Transportation Corp) займається охоронюваною доставкою вантажів для банків і держструктур. Як зазначено на її сайті, тягачі броньовані та супроводжуються озброєною охороною. Однак коментарів від компанії та Мінфіну США поки що не надійшло.

За словами місцевих жителів, містом цього дня ходили чутки, що нібито розсипалося 8 мільйонів доларів, хоча реальна сума становила близько 800 тисяч. Попри цікавий "скарб", натовпу мисливців за монетами так і не з'явилося.