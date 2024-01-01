800 тысяч долларов рассыпались на дороге

Восемь миллионов десятицентовых монет оказались рассыпаны на трассе в Техасе после того, как бронированный грузовик Монетного двора США перевернулся на повороте. Об этом пишет Фокус со ссылкой на New York Times.

Читайте также: На дорогу рассыпалось 30 тысяч долларов, которые владелец перевозил в картонной коробке в кузове пикапа

В американском городе Алворд, штат Техас, произошла необычная авария. Грузовик, перевозивший восемь миллионов десятицентовых монет для монетного двора США, перевернулся на шоссе и рассыпал груз по дороге, превратив проезжую часть в настоящее "металлическое море".

Около 05:15 утра во вторник, 29 апреля, рядом с городом Алворд, перевернулся 18-колесный тягач, перевозивший более 36 тонн десятицентовых монет. Как сообщает сержант Хосуэ Де Ла Серда из Департамента общественной безопасности Техаса, водитель не справился с управлением на повороте, превысил безопасную скорость и съехал с дороги.

В результате аварии водитель и пассажир получили незначительные травмы и были позже выписаны из больницы. Других пострадавших не было. Тем временем, из-за рассыпанных монет шоссе оказалось заблокированным на 14 часов. Бригады использовали вакуумные машины, которые обычно применяют для очистки сточных вод, чтобы собрать средства. Некоторые рабочие прибегли к лопатам и даже голым рукам.

Мэр города Калеб Кевинесс с юмором отметил: "Самое забавное - как они собирали монетки вакуумными грузовиками". Позже он добавил, что остатки монет могли быть смыты дождем, который вызвал локальное наводнение.

Компания-владелец тягача (Western Distributing Transportation Corp) занимается охраняемой доставкой грузов для банков и госструктур. Как указано на ее сайте, тягачи бронированные и сопровождаются вооруженной охраной. Однако комментариев от компании и Минфина США пока что не поступило.

По словам местных жителей, городом в этот день ходили слухи, что якобы рассыпалось 8 миллионов долларов, хотя реальная сумма составляла около 800 тысяч. Несмотря на интересный "клад", толпы охотников за монетами так и не появилось.