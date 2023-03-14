Як повідомляє AUTO-Consulting, в поточному році майже 80% всіх проданих в Україні нових електрокарів - китайського виробництва.

Як відомо, китайські автомобілі є більш доступними за ціною у порівнянні з іншими світовими виробниками. Крім того, на автомобілі для китайського ринку діяли пільги та компенсації, якими іноді користувались українські підприємці.

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Підтвердженням популярності електрокарів китайського виробництва є те, що 4 перші місця в рейтингу продажів нових електрокарів займають саме такі автівки. Першим в рейтингу є електрокросовер Volkswagen ID.4, який поставляється в Україну саме з китайського автозаводу. На другому місці - Honda M-NV/X-NV зі спільного заводу Honda-DongFeng. Третій також Volkswagen – ID.6.

Четвертий в українському рейтингу – також кросовер китайського СП Honda-DongFeng - Honda e:N-series (електричний аналог Honda HR-V). Ці ТОП-4 моделі займають 70% українського ринку електрокарів.

На п`ятому місці в поточному році - Tesla Model Y. На український ринок незалежні ділери поставляють як авто з американського ринку, так і з європейського та китайського ринку. Доля з китайського автозаводу складає близько 20%.

Ну а найпопулярнішими електрокарами не китайського виробництва в Україні стали Mercedes-Benz EQC, Tesla Model 3 та BMW iX.