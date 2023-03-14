Как сообщает AUTO-Consulting, в текущем году почти 80% всех проданных в Украине новых электрокаров – китайского производства.

Как известно, китайские автомобили более доступны по цене по сравнению с другими мировыми производителями. Кроме того, на автомобиле для китайского рынка действовали льготы и компенсации, которыми иногда пользовались украинские предприниматели.

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Подтверждением популярности электрокаров китайского производства является то, что 4 первых места в рейтинге продаж новых электроавто занимают именно такие машины. Первым в рейтинге является электрокроссовер Volkswagen ID.4, поставляемый в Украину именно с китайского автозавода. На втором месте – Honda M-NV/X-NV с совместного завода Honda-DongFeng. Третий – также Volkswagen – ID.6.

Четвертый в украинском рейтинге – также кроссовер китайского СП Honda-DongFeng – Honda e:N-series (электрический аналог Honda HR-V). Эти ТОП-4 модели занимают 70% украинского рынка электрокаров.

На пятом месте в текущем году – Tesla Model Y. На украинский рынок независимые дилеры поставляют как авто с американского рынка, так и с европейского и китайского рынка. Доля китайского автозавода составляет около 20%.

Ну, а самыми популярными электрокарами не китайского производства в Украине стали Mercedes-Benz EQC, Tesla Model 3 и BMW iX.