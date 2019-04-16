Довгобазна версія седана Третьої серії дебютувала у Китаї, де й продаватиметься.

Загальна довжина нового BMW 325Li перевищує 4,8 метри, та значно важливіші додаткові міліметри, що з’явились між осями автмообіля. Виробник стверджує, що автомобіль є найбільшим у своєму класі.

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Кожен поважаючий себе автовиробник, присутній на китайському ринку, має у своїй модельній гамі лонговану модель, а то й не одну. BMW пропонує чи не кожну свою модель з індексом L і нині прийшов час для седанів 3-ї Серії.

Фото: BMW 325Li для Китаю / BMW

Розмір колісної бази в порівнянні зі стандартним автомобілем збільшився на 110 мм до 2961 мм. Довжина седана – 4829 мм. Простір для пасажирів заднього ряду збільшився 43 мм, при цьому збільшилась і ширина задніх дверцят. Багажник BMW 325Li вміщує 480 літрів поклажі.

Базова комплектація BMW 3-Series Li включає панорамний дах, трьохзонний клімат-контроль, поліпшену шумоізоляцію, а також систему “розумної” підсвітки салону.

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Модель пропонуватиметься на китайському ринку лише у виконанні 325Li, котра передбачає використання дволітрового бензинового турбомотора продуктивністю у 187 к.с. і 300 номів. Двигун працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Компанія BMW також повідомила, що 325Li стала першою моделлю марки, мультимедійна система якої має функцію Intelligent Personal Assistant – персонального помічника зі штучним інтелектом і управлінням голосовими командами, який в оновленій версії програми вперше заговорив китайською.

BMW 325Li з’явиться на китайському ринку за кілька місяців і продаватиметься виключно у Піднебесній. Вартість моделі буде оголошена пізніше.

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