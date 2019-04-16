Длиннобазная версия седана третьей серии дебютировала в Китае, где и будет продаваться.

Общая длина нового BMW 325Li превышает 4,8 метра, но значительно важнее дополнительные миллиметры, появившиеся между осями автомобиля. Производитель утверждает, что автомобиль является самым большим в своем классе.

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Каждый уважающий себя автопроизводитель, который присутствует на китайском рынке, имеет в своей модельной гамме лонгованную модель, а то и не одну. BMW предлагает едва ли не каждую свою модель с индексом L и сейчас пришло время для седанов 3-й серии.

Фото: BMW 325Li для Китая / BMW

Размер колесной базы по сравнению со стандартным автомобилем увеличился на 110 мм до 2961 мм. Длина седана – 4829 мм. Пространство для пассажиров заднего ряда увеличилось 43 мм, при этом увеличилась и ширина задней дверцы. Багажник BMW 325Li вмещает 480 литров поклажи.

Базовая комплектация BMW 3-Series Li включает панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, улучшенную шумоизоляцию, а также систему “умной” подсветки салона.

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Модель будет предлагаться на китайском рынке только в исполнении 325Li, которое предусматривает использование двухлитрового бензинового турбомотора производительностью в 187 к.с. и 300 номов. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Компания BMW также сообщила, что 325Li стала первой моделью марки, мультимедийная система которой имеет функцию Intelligent Personal Assistant – персональный помощник с искусственным интеллектом и управлением голосовыми командами, который в обновленной версии программы впервые заговорил на китайском.

BMW 325Li появится на китайском рынке через несколько месяцев и будет продаваться исключительно в Поднебесной. Стоимость модели будет объявлена позже.

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