Mercedes G-Class, очікує, що електромобільні версії культового позашляховика залишаться на ринку так само довго, як і його колеги з ДВС.

Німецькі автомобілі перестали славитись надійністю близько 20 років тому. Складні конструкції, дорогі запчастини та високі витрати на обслуговування означають, що вони зазвичай не служать так довго, як еквівалентні Toyota або Honda. Mercedes-Benz G-Class протистоїть цій тенденції, і переважна більшість автомобілів, виготовлених з моменту появи в 1979 році, все ще їздить по дорогах.

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Говорячи про очікування щодо нового електричного G-Class, Майкл Шібе, генеральний директор AMG і керівник бізнес-підрозділів G-Class і Maybach, очікує, що він не відстає від своїх братів і сестер з традиційними двигунами, коли справа доходить до терміну служби.

«80 відсотків коли-небудь вироблених G-класів все ще знаходяться на ринку», — сказав Шібе групі журналістів під час інтерв’ю за круглим столом, що відбулося у Франції. «Автомобілі мають дуже довгий термін служби».

Mercedes створив 500 000-й G-Class у 2023 році, тобто, за даними компанії, сьогодні на дорогах ще понад 400 000 екземплярів. Для порівняння, Porsche каже, що лише близько 70 відсотків вироблених 911 все ще придатні до експлуатації.

Хоча Шібе не повідомив, яку частку ринку Mercedes очікує від електричного G580 із технологією EQ, він оптимістично налаштований, що і дилери, і клієнти будуть задоволені. «Ми намагаємося бути компанією, орієнтованою на клієнта», — сказав Шібе. «Ми хочемо запропонувати клієнтам те, що вони хочуть. І якщо вони вимагають двигуни V-8, наша робота — постачати дуже ефективні та дуже потужні двигуни V-8.

«Новий електричний G-Wagen відкриває нові можливості для наших дилерів», — додав він. Клієнти, яких ми, можливо, не залучали раніше, тепер у нас є можливість отримати до них доступ».