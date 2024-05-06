Mercedes G-Class, ожидает, что электромобильные версии культового внедорожника останутся на рынке так же долго, как и его коллеги с ДВС.

Немецкие автомобили перестали славиться надежностью около 20 лет назад. Сложные конструкции, дорогие запчасти и высокие затраты на обслуживание означают, что они обычно не служат так долго, как эквивалентные Toyota или Honda. Mercedes-Benz G-Class противостоит этой тенденции, и подавляющее большинство автомобилей, изготовленных с момента появления в 1979 году, все еще ездит по дорогам.

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Говоря об ожиданиях в отношении нового электрического G-Class, Майкл Шибе, генеральный директор AMG и руководитель бизнес-подразделений G-Class и Maybach, ожидает, что он не отстает от своих братьев и сестер с традиционными двигателями, когда дело доходит до срока службы.

"80 процентов когда-либо произведенных G-классов все еще находятся на рынке", - сказал Шибе группе журналистов во время интервью за круглым столом, состоявшемся во Франции. "Автомобили имеют очень долгий срок службы".

Mercedes создал 500 000-й G-Class в 2023 году, то есть, по данным компании, сегодня на дорогах еще более 400 000 экземпляров. Для сравнения, Porsche говорит, что только около 70 процентов произведенных 911 все еще пригодны к эксплуатации.

Хотя Шибе не сообщил, какую долю рынка Mercedes ожидает от электрического G580 с технологией EQ, он оптимистично настроен, что и дилеры, и клиенты будут довольны. "Мы стараемся быть компанией, ориентированной на клиента", - сказал Шибе. "Мы хотим предложить клиентам то, что они хотят. И если они требуют двигатели V-8, наша работа - поставлять очень эффективные и очень мощные двигатели V-8.

"Новый электрический G-Wagen открывает новые возможности для наших дилеров", - добавил он. Клиенты, которых мы, возможно, не привлекали раньше, теперь у нас есть возможность получить к ним доступ".