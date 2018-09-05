Це найстаріший етап Чемпіонату України з ралі, який за роки його проведення не був пропущений жодного разу. Цьогоріч змагання пройде в 25 раз.

З нагоди 25-ї річниці ралі "Чумацький Шлях" урочиста церемонія відкриття етапу відбудеться біля воріт Херсонської фортеці – історичної пам'ятки 17 сторіччя.

До початку офіційної церемонії прямо на площі біля ККЗ "Ювілейний" працюватиме авто-мотошоу з конкурсами для вболівальників, тест-драйвами та подарунками від партнерів.

Спеціальним музичним гостем церемонії стане відомий музикант DJANTAI.

8 вересня з 15 до 18 години усі бажаючі можуть стати свідками видовищних паралельних змагань у Херсоні (мікрорайон Таврійський). А вже наступного дня ралі переміститься до кар'єру біля села Тягінка, де учасники боротимуться за титул абсолютного переможця змагання та у класах.

Слідкувати за перегонами зможуть усі бажаючі, хто завчасно прийде на етапи ралі.

Нагадаємо, що в українському ралі з'явився незаперечний лідер.