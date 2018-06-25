Екіпаж Ганджа-Сокур переміг в ралі "Миколаїв", випередивши суперників з вагомою перевагою.

У другому етапі чемпіонату з міні-ралі у Миколаєві екіпаж на Mitsubishi Lancer Evolution пілота Бориса Ганджи та штурмана Євгена Сокура випередив суперників на всіх шести спецділянках з перевагою у 6,5 і більше секунд над наступником. Це дозволило їм стати абсолютними переможцями у даному етапі.

Більше того, якщо проаналізувати виступи екіпажу команди Ultra за останній час, то виявиться, що у п’яти цьогорічних перегонах, де він стартував, у всіх вони ставали переможцями! Єдине виключення – на ралі "Галіція" вони поступилися в абсолюті міжнародних змагань латвійцю Янісу Воробйовісу, однак в українському заліку все-таки перемогли.

В найбільш видовищному класі Р8 боротьба за друге місце була дуже напруженою – екіпажі Лохмана, Конзуна, Шаповалова та Петренка фінішували з мінімальною різницею у 22 секунди між першим та четвертим екіпажами.

Нагадаємо, що в Києві пройшли видовищні автоперегони.