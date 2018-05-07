У "Ралі Галіція" брали участь понад 30 екіпажів, однак переміг досвідчений екіпаж з Латвії.

На Львівщині завершилося міжнародне "Ралі Галіція", яке стало першим в чемпіонаті України з ралі. У погоні за перемогами та гострими враженнями на старт вийшли понад 30 екіпажів. Спершу автоспортсмени визначали наймайстерніших просто у центрі курортного Трускавця. Далі – розширили географію, повідомляє Zaxid.net.

Наступна локація боротьби автоекстремалів брала початок на Львівщині в Уличному – селі з древньою історією та мальовничою природою. Пілот ралійного екіпажу Борис Ганджа зізнався: "Чудова місцевість. Їдеш, милуєшся цими Карпатами. Інколи навіть не хочеться їхати, а вийти, подихати свіжим повітрям, відпочити від Києва. Але обов’язок є, ми маємо їхати".

"Ралі Галіція" зібрало відчайдухів на львівських землях уже вшістнадцяте. І вперше після анексії Криму кинути виклик трасі та суперникам на цих змаганнях приїхали іноземні гості. Латвієць Лауріс Озеровс розповідає: "У вас тут серйозні спортсмени. Ми вирішили брати участь в останній момент. Стараємося їхати в нормальному темпі".

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"Galicia" – класичне ралі, де власники спорткарів змагаються на дорогах загального користування. Гравійні траси дарують один із найбільш швидких етапів національної першості. Загальна довжина спецділянок – 144 км, на яких екіпажі підстерігає чимало цікавого.

Фото: rally.in.ua

Учасниця Марія Попко каже: "Гравій – це краще, ніж асфальт. Тут добре, траса звивиста, є містки і броди. Дуже приємно. Прямі відрізки дороги – це гірше, бо слизько, машину дуже заносить. А коли багато поворотів, то класно".

Її напарниця Зуліхан Біджанова додає: "Їдемо дуже обережно, тому що траса дуже травматична. Можна їхати швидко, але тоді думаєш: пощастить чи ні. Декілька сходів уже є".

Переможець попередніх змагань "Rally Galicia" Олександр Козлов говорить: "Перший доп в Уличному просто ідеальний, просто чудовий. Є швидка секція, є повільніша. І широко, і вузько. Покриття ідеальне, машину не розбиваємо".

Його штурман Олександр Островський каже: "Там, де широко і швидко, там цікаво. А де повільніше, там багато працювати доводиться. А хочеться подивитися, як пілот усе робить".

За нагороди ралісти боролися упродовж трьох днів. А переможцями стали латвійці Яніс Воробйовс та Іво Пукіс.

Нагадаємо, що знаменита німецька траса Нюрбургринг повністю викуплена росіянином.