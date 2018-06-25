На кільці автодрому "Чайка" змагалися спортсмени у кількох класах.

23 червня на автодромі "Чайка" відбулося відкриття сезону та перший етап чемпіонату України з шосейно-кільцевих перегонів Ukrainian Touring Championship. Це новий формат проведення чемпіонату. І дебют виявився успішним. Незважаючи на те, що за день до гонки погода з виснажливої спеки змінилася на дощову й прохолодну, гонка відбулася і глядачі прийшли насолодитися видовищем.

Учасники Ukrainian Touring Championship змагалися в індивідуально-командному заліку в класах Турінг-лайт, У 1600, GT OPEN (1 підгрупа), GT OPEN (2 підгрупа), ВАЗ 2108, Е-8.

У класі GT OPEN (2 підгрупа) спалахнула драматична боротьба між Ігорем Скузом та Андрієм Євтушенком. Обидва спортсмени пілотували Ford Fiesta ST. Першу половину гонки лідерство утримував автомобіль під номером 1, за кермом якого пілотував Ігор Скуз. Але в один з віражів Андрій Євтушенко на своєму Fiesta під номером 6 вирвався вперед і утримував першість ледь не до кінця гонки. І лише в фіналі досвід й холоднокровність дозволили Ігрю Скузь буквально "спіймати за хвіст" мало не втрачену перемогу.

Після фінішу Ігор Скуз розповів: "Відразу після старту я зрозумів, що тиск в шинах не оптимальний. Тому я намагався вести гонку акуратно, щоб зберегти покришки і доїхати до фінішу. До того ж перед одним з віражів у машини не увімкнулась четверта передача і Андрій Євтушенко мене обійшов. Боротьба була напруженою до самого фінішу, і я радий, що мені вдалося здобути перемогу. Гонка вийшла цікавою".

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Місця в класі GT Open 2 розподілилися наступним чином:

Місце Стартовий номер Пілот Автомобіль 1 1 Скуз Ігор Ford Fiesta ST 2 6 Євтушенко Андрій Ford Fiesta ST 3 7 Драгомирецький Володимир Ford Fiesta ST 4 2 Скуз Олег Ford Fiesta ST 5 13 Товба Андрій Ford Fiesta ST 6 33 Феоктистов Владислав Honda CRX 7 79 Медведченко Олександр ЗАЗ-1102

У класі U1600 на подіум вийшли:

Місце Стартовий номер Пілот Автомобіль 1 43 Апостолюк Володимир ВАЗ-111940 2 30 Кончук Вадим ВАЗ-11194 3 97 Ярмола Кирило ВАЗ-11193

У класі формул Е8 така трійка лідерів:

Місце Стартовий номер Пілот Автомобіль 1 4 Куршін Дмитро Даллара 2 1 Левинський Олександр Даллара 3 33 Гайдамаченко Дмитро Естонія 21

Всього в чемпіонаті Ukrainian Touring Championship 2018 буде чотири етапи. Другий відбудеться 1 вересня. Потім - 13 жовтня, а закриття сезону - 27 жовтня. Всі чотири гонки будуть проходити на автодромі "Чайка".

Нагадааємо, що знаменита німецька траса Нюрбургринг повністю викуплена росіянином.