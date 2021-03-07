8 березня у столиці відбудуться традиційні змагання з аматорського авторалі для жінок "Велике жіноче ралі". Захід триватиме з 10:00 до 19:00 на Контрактовій площі.

Ініціатором проведення змагань виступила громадська організація “Київський міський автомотоклуб”.

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За інформацією організаторів, “Велике жіноче Ралі” – це класичне аматорське ралі, що проводиться за професійними правилами. Ралі проходить на вулицях міста зі звичайним дорожнім трафіком, тому всі учасниці повинні дотримуватись правил дорожнього руху та обмежень швидкості.

Варто зазначити, що “Велике жіноче ралі” – традиційне змагання, яке проходить в столиці України вже понад 15 років. На початку історії проведень змагань у них брали участь 60-80 учасниць, але останніми роками їхня кількість зросла до 250.

Як повідомляють організатори, у змаганнях можуть брати участь виключно жіночі екіпажі (пілот та штурман).