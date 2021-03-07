8 марта в столице состоятся традиционные соревнования по любительскому авторалли для женщин "Большое женское ралли". Мероприятие продлится с 10:00 до 19:00 на Контрактовой площади.

Инициатором проведения соревнований выступила общественная организация “Киевский городской автомотоклуб”. Цель мероприятия – привлечение молодежи к занятиям автомобильным спортом и активному отдыху населения.

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По информации организаторов, “Большое женское Ралли” – это классическое любительское ралли, которое проводится по профессиональным правилам. Ралли проходит на улицах города с обычным дорожным трафиком, поэтому все участницы должны соблюдать правила дорожного движения и ограничения скорости.

Стоит отметить, что “Большое женское ралли” – традиционное соревнование, которое проходит в столице Украины уже более 15 лет. В начале истории проведений соревнований в них участвовали 60-80 участниц, но в последние годы их количество возросло до 250.

Как сообщают организаторы, в соревнованиях могут участвовать исключительно женские экипажи (пилот и штурман).