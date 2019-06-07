У суботу до обіду у центрі міста відбудеться хода. Рух автомобілів буде перекритий.

У суботу, 8 червня, з 11:00 до 12:15 у центральній частині міста відбудеться хода з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї та міжнародного дня захисту дітей.

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Розпочнеться хода з парку імені Т.Г.Шевченка, пройде бульваром Тараса Шевченка, Хрещатиком, Європейською площею, вулицею Грушевського – до площі Конституції перед будівлею Верховної Ради України. Під час проведення ходи буде обмежано руху транспорту.