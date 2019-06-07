В субботу до обеда в центре города состоится шествие, движение автомобилей будет перекрыто.

В субботу, 8 июня, с 11:00 до 12:15 в центральной части города состоится шествие по случаю Всеукраинского дня семьи и международного дня защиты детей.

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Начнется шествие из парка имени Т.Г.Шевченко, пройдет по бульвару Тараса Шевченко, Крещатику, Европейской площади, улице Грушевского – до площади Конституции перед зданием Верховной Рады Украины. Во время проведения шествия будет ограничено движения транспорта.