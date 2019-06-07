В ночь на пятницу, 7 июня, возник пожар на территории бывшей автобазы по ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе столицы. В тушении пожара были задействованы 36 спасателей. Огонь уничтожил три автомобиля.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве. Как сообщается, сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Киеве в 2:35. Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили, что горят два легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в которой находился еще один легковой автомобиль.

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Пожар удалось локализовать и к 3:24 – полностью ликвидировали. Сообщается, что на месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 спасателей. К счастью, никто не пострадал.