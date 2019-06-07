У ніч на п'ятницю, 7 червня, виникла пожежа на території колишньої автобази по вул. Гната Хоткевича, 34 в Дніпровському районі столиці. В гасінні пожежі були задіяні 36 рятувальників. Вогонь знищив три автомобілі.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ ГСЧС в Києві. Як повідомляється, повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-координаційний центр ГУ ГСЧС в Києві о 2:35. Прибувши на місце події рятувальники виявили, що горять два легкових автомобіля на відстані 15 м від будівлі-ангара і металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якій знаходився ще один легковий автомобіль.

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Пожежу вдалося локалізувати і до 3:24 - повністю ліквідувати.Повідомляється, що на місці події було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 рятувальників.На щастя, ніхто не постраждав.