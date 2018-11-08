Російські спроби серійного випуску електрокара завершились фіаско, та це не завадило використати старі розробки ще раз у створенні першого білоруського електромобіля. Під іншим ім'ям, звісно ж.

Національна академія наук Білорусі відзвітувала про вихід на фінальний етап у роботі над створенням першого у державі електрокара. У

Голова президії НАН Володимир Гусаков заявив, що перший білоруський електромобіль практично готовий. Одночасно, за його словами, закінчується розробка суперконденсатора в якості накопичувача енергії. Партнером НАН виступає місцева компанія “Кейджі Імпекс”. Саме через неї і можна прослідкувати зв’язки з ё-мобілем.

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Компанія “Кейджі Імпекс” належить Андрію Гинзбургу, котрий раніше очолював компанію, що планувала почати в Росії серійне виробництво е-мобілів. Пізніше Михайло Прохоров та група ОНЕКСІМ, які фінансували проект, відмовились від його реалізації і нібито передали усі розробки проекту російському науково-дослідному інституту.

Однак за даними “За кермом”, права на частину розробок і патентів, включаючи напрацювання на суперконденсатори, залишились за Гінзбургом, котрого залучили до реалізації проекту по створенню білоруського електромобіля.

Олександр Лукашенко зажадав створення доступної машини, причому в декількох варіантах, як для міста, так і для села. Свою першу розробку академія наук демонструвала президенту ще минулого року. Тоді електричною силовою установкою оснастили китайський седан Geely SC7, запас ходу машини не перевищував 150 кілометрів від однієї зарядки. Лукашенко оцінив зусилля НАН, але заявив, що “не потрібно пхати батареї в багажник”, а треба займатись розробкою і виробництвом власних батарей і суперконденсаторів, аби не “тягнутися позаду прогресу”.

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